Fiere Pure l’allestimento può essere green | studio Alma Mater su Prostand

...senso di marcia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nottolini e via Consani cosìin ... cimitero di via delle Tagliate, Tagliate - ex deposito Clap, Don Baroni, Polo, San Concordio ...

L'ex Fiera presa da Sal. Le sedi saranno unificate IL GIORNO

La Finalissima delle Valli Bergamasche torna in Val Taleggio, quest ... La Voce delle Valli

Ne è l’esempio Prostand, società di Italian Exhibition Group (la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza), oggetto di uno studio dell’Università di Bologna presentato nel corso del convegno ...Da parecchi anni, da quanto l’ingresso è a pagamento, la fiera "Piante e animali perduti" di Guastalla suscita spesso una domanda: quali sono i ricavi totali E ancora: si potrebbe organizzare la fier ...