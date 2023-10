Feyenoord-Vitesse sabato 21 ottobre 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilè ancora imbattuto in campionato ma i due pareggi agostani nelle prime due giornate lo relegano al quarto posto in classifica a -4 dalla capolista PSV che per ora veleggia con il vento in poppa. Avversario di giornata è unche nel mese diha conquistato quattro dei suoi sette punti InfoBetting: Scommesse Sportive e