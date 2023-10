Feyenoord-Vitesse sabato 21 ottobre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilè ancora imbattuto in campionato ma i due pareggi agostani nelle prime due giornate lo relegano al quarto posto in classifica a -4 dalla capolista PSV che per ora veleggia con il vento in poppa. Avversario di giornata è unche nel mese diha conquistato quattro dei suoi sette punti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gol a grappoli anche in Eredevisie in PSV Eindhoven - Fortuna Sittard e. Le altre partite Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Hoffenheim - Eintracht ...

Live Feyenoord - Vitesse - Eredivisie: Punteggi & Highlights Calcio ... Eurosport IT

Feyenoord, Slot sorride in vista della Lazio: recuperato un titolare. E Gimenez... La Lazio Siamo Noi

Arne Slot heeft op de persconferentie laten doorschemeren dat Santiago Giménez in de spits staat tegen Vitesse. De Mexicaan heeft net als in de vorige interlandperiode een jetlag, maar dat geldt ook v ...Het is weer matchday! Na de succesvolle interlandperiode voor onder andere het Nederlands Elftal, waarbij een EK-ticket zo goed als zeker werd binnengehaald, neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op te ...