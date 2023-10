Festa di compleanno per Matthew | non riesce a leggere la lettera mandata della mamma

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Qualche giorno fa è stato ildi, l’allievoscuola di Amici 23. E’ vero che i ragazzi del talent sono sempre molto presi dallo studio e dalle prove ma il tempo per festeggiare il compagno di avventura non è mancato. Il party super rock a sorpresa per il cantante è stato mostrato durante il daytime che è andato in onda oggi, venerdì 20 ottobre 2023, su Canale 5. Vediamo che cos’è successo alladi. Amici 23, il party diperMentrenon era ancora rientrato in casetta, tutti gli allievi hanno addobbato il salotto con palloncini, festoni e tanto cibo. Quando il cantante è arrivato si è goduto la bellissima sorpresa organizzata appositamente per lui e ha spento le candeline sulla bellissima ...