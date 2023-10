Fermiamo la fuga dei medici di base

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Al concorso perdi, a Roma, c’erano 531 posti disponibili. Si sono presentati solo 104 candidati. È la sanità pubblica la vera emergenza. In tutte le questioni, anche in quelle politiche, per provare a risolverle occorre trovare il bandolo della matassa, cioè cercare un baricentro da cui prendere le mosse per riformare il sistema di cui ci stiamo occupando. Per quanto riguarda la salute e la sanità, a mio avviso, non possiamo che ripartire daidio di famiglia. Questa figura ha attraversato tutto il Novecento della sanità italiana ed è stato il riferimento per i cittadini riguardo alla propria salute. Una volta si chiamava medico condotto e aveva sotto di sé una porzione di territorio e un numero prestabilito di pazienti. Perché in questa modalità ha funzionato egregiamente per molti anni, anzi ...