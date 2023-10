Fedez riparte con Muschio Selvaggio | Pietro Orlandi ospite dopo la lite per quella «dichiarazione infelice»

(Di venerdì 20 ottobre 2023)un lungo periodo di assenza dalle piattaforme, torna il podcast die Luis Sal,. Il rapper non dovrebbe avere come spalla l’influencer. Primo perché non ci sono notizie che, tra i due, i dissidi si siano risolti. Secondo perché nella foto che anticipa la prossima puntata, accanto all’, c’è solo. Ed è proprio con questa immagine che il cantante, recentemente ricoverato in ospedale, annuncia che per il ritorno del format dialogherà con, il fratello di Emanuela. La puntata, già registrata, affronterà il caso della ragazza scomparsa a Roma negli anni ’80. «Onorato di aver conosciuto di personauna mia ...

Parlando della serie Vatican Girl di Netflix,trattenne a stento le risate, dicendo: "Innanzitutto possiamo dire Non l'hanno mai trovata". Dopo questo commento, un altra frase a corredo della ...

Fedez riparte con Muschio Selvaggio, Pietro Orlandi ospite dopo la ... Open

Fedez, dopo l'operazione riprende Muschio Selvaggio: l'annuncio social. Attesa per la decisione su X Factor leggo.it

Le squadre per i Live Show X Factor 2023 Sky e NOW sono state formate , Completate le selezioni di X Factor 2023: i giudici hanno scelto i concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione. Fed ...Riparte la rubrica Area C con la Lega Pro in primo piano su Sky Sport , Riparte Area C. Il primo appuntamento di approfondimento su tutta la Serie C, martedì 17 ottobre, alle ore 16 su Sky Sport 24, c ...