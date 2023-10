FC 24 Trailblazers | tutto quello che devi sapere!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 20 ottobre 2023) A partire da venerdì 13 ottobre farà il suo debutto su FC 24 Ultimate Team una promo assolutamente inedita, denominata!, Pionieri (o innovatori) nella versione italiana. L’annuncio è arrivato, come di consueto, attraverso la schermata di avvio di UT, in cui è stato svelato anche l’aspetto della card. Protagonisti di questa promo sono alcuni dei calciatori che più si sono messi in evidenza in questo inizio di stagione I giocatori selezionati comehanno ricevuto una card speciale che sarà caratterizzate, oltre che da statistiche aumentate, anche da un “Playstyle” (o Playstle+), nuovo, o differente, rispetto aeventualmente già disponibile sulla versione base. La campagnadurerà due settimane: Il Team 1 sarà disponibile nei pacchetti da venerdì 13 ottobre alle ...