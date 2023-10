Fassina | “Una Manovra di galleggiamento e qualche spot elettorale Così il Paese non va lontano”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Per il prossimo anno l’Italia mette in programma la crescita più bassa dell’Eurozona e la spesa per interessi è di gran lunga maggiore dell’area (il 4,2% del Pil, un punto in più della Grecia). Siamo in compagnia di altri sei paesi a sforare il tetto del deficit al 3% e di altri sette nell’assenza di una significativa discesa del peso del debito sul prodotto. Stefano, economista ed ex viceministro dell’Economia del governo Letta, oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, che ne pensa? “Il nostro debito pubblico è una zavorra enorme. L’Italia ha le mani legate. La Germania distribuisce 200 miliardi in sostegni a imprese e famiglie nel 2023, capacità di investimento e potere d’acquisto per il settore privato. Noi, no. La Germania nel 2024 prevede un deficit primario, ossia al netto della spesa per interessi, dell’1%. Noi, secondo la Nadef, saremo ...