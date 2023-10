Fantacalcio | tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A 21-23 ottobre | chi non può giocare nel weekend Milan e Roma quante assenze

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sta ufficialmente per ritornare laA 2023/2024. Ancora qualche ora di attesa e poi sarà il momento della massima: dopo il lungo stop che ha favorito le Nazionali sparse in giro per il mondo e impegnate in varie competizioni, è giunto il momento del campionato italiano. Si scenderà in campo a partire da domani quando Hellas Verona e Napoli apriranno le danze al Bentegodi con quello che sarà il nono turno. I match estremamente interessanti sono molti, come in ogni singola giornata, e ci si aspettano gol e campioni in campo. Non va dimenticato però che, assieme allaA, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE Stiamo ovviamente parlando del. Anche nel corso di questova schierata la ...