Fabrizio Corona | calciatori all’attacco | Casale lo denuncia | la rabbia di Barella

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 Il calciatore della Lazio Nicolòha depositato alla Procura di Milano unacontro, che lo aveva citato nell’ambito del caso scommesse. Il difensore è stato tirato in ballo dall’ex fotografo dei vip insieme a Stephan El Shaarawy e Federico Gatti in un intervento a Striscia la Notizia. Il suo legale, Guido Furgiuele, ieri aveva spiegato come il suo assistito non avesse “mai scommesso su un evento sportivo, è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità”. Secondo quanto raccolto dall’Ansa nella querela vengono invitati gli inquirenti a valutare possibili profili di ...