F1 | risultati e classifica FP1 GP USA 2023 | Verstappen svetta davanti a Leclerc

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Maxha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il fresco Campione del Mondo ha timbrato un rilevante 1:35.912 e si candida per la pole position. L’alfiere della Red Bull si è lasciato alle spalle un positivo Charles, secondo con un ritardo di 0.156. Il pilota della Ferrari ha interpretato un giro eccellente e ha dimostrato di poter dire la sua in terra americana, soprattutto sul giro secco. Lewis Hamilton ha convinto per tutta la sessione e con le rosse ha poi saputo chiudere in terza posizione (a 0.281), precedendo l’altra Red Bull di Sergio Perez (quarto a 0.300). Carlos Sainz è ottavo con la seconda Ferrari a 0.621, preceduto dalla Mercedes di George Russell (sesto a 0.562) e dalla Williams di Alexander Albon (settimo a ...