Ex Gkn | torna l' incubo licenziamenti | c' è la data

Leggi su europa.today

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una nuova, ennesima, doccia gelata per i 185 lavoratori dell'ex Gkn di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. In attesa che il piano di reindustrializzazione del sito venga analizzato dai tecnici del governo, i dipendenti hanno ricevuto la tanto temuta comunicazione ufficiale: il licenziamento...