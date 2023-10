Ex-Alcoa | incontro Mimit-Mef | ancora nessuna decisione su garanzie Sace per Sideralloys

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Mentre sul futuro dell'ex gruppo Ilva avanza la discussione tra governo e sindacati per una soluzione alla crisi del gruppo siderurgico per l'exappare tuttoin alto mare., infatti, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stata presa nel corso di unoggi trae Mef sulla richiesta di, la società svizzera che ha rilevato il sito di Portovesme nel 2018, di attivazione della garanziache coprirebbe circa il 90% del prestito bancario da 130-150 mln necessario alla società per portare a termine l'investimento più importante per il rilancio della produzione del sito sardo, quello relativo alle celle elettrolitiche, di fatto il cuore dell'impianto di alluminio primario. ...