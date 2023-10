Evasione fiscale | Vucinic condannato a due anni | confiscati beni per 6 milioni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'ex calciatore di Roma e Juventus ricorrerà in appello, come annunciato dal suo legale Antonio Savoia

L'ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Lecce a due anni di reclusione - con il beneficio della sospensione della pena - per. L'accusa ...

Link Campus University, maxi evasione fiscale: arrestati l'ex prorettore Medaglia e l'assistente Priori Corriere Roma

L'ex giocatore di Roma e Juventus Mirko Vucinic è stato condannato in primo grado di giudizio a due anni di reclusione, con pena sospesa, per il reato di evasione fiscale con l'accusa di dichiarazione ...L'ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Lecce a due anni di reclusione - con il beneficio della sospensione della pena - per evasione fiscale. L'accusa ...