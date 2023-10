Eva Pevarello | ‘Questa Pelle’ | «Libera e senza vincoli | con tutto il mio vissuto»

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo album di Eva(Pulse Srls – distribuzione The Orchard), sette brani intensi in cui la cantautrice ritorna alle origini. Dopo la partecipazione a X Factor e a Sanremo Giovani 2018, Eva compie un nuovo percorso musicale di cui ha curato anche la produzione insieme a Simone De Filippis. Un itinerario che approfondisce la personalità e che, inevitabilmente, si confronta con le proprie radici gitane. Da qui anche l’esigenza di cantare in Sinto, lingua natale di Eva che si fa strumento per raccontare testi potenti e densi. “Ho scelto di intitolare l’album, come si vede anche dalla copertina, perché è una mia foto a pelle nuda dove mostro tutti i miei tatuaggi”, spiega Eva. “Racconta veramente di me, della mia ...