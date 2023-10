Eurolega basket | quarta giornata | tocca alla Virtus Bologna | programma e diretta tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una settimana dedicata, fortemente,massima competizione europea del mondo della pcanestro. Il trofeo attualmente custodito nella bacheca del Real Madrid, vincitore dell’ultima edizione dopo la vittoria nella finalissima contro Olympiacos, si è concesso il lusso di raddoppiare il proprio impegno cullando sogni e passioni di milioni e milioni di appassionati. Spettacolo a non finire, quindi, in questa sette giorni che ha mandato in giro le migliori squadre d’Europa sui parquet più prestigiosi del Vecchio Continente: dopo aver assistito al turno aggiuntivo andato in scena tra martedì e mercoledì, l’è tornata nei suoi giorni canonici (giovedì e venerdì) per la disputa delladel maxi girone unico che da tempo caratterizza la prima parte del torneo. ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Virtus Bologna - Stella Rossa , sfida valida come 4giornata dell'2023/2024 di. Dopo la vittoria all'esordio, le Vu Nere si sono riprese alla grande vincendo i successivi due incontri, e hanno ora la possibilità di allungare ulteriormente la ...

Llull senza età, il Real non dà scampo a Milano: finisce 88-71 La Gazzetta dello Sport

Eurolega: il Real Madrid approfitta del calo dell'Olimpia, è 88-71 al Wizink Center - Sportmediaset Sport Mediaset

Con i 13 punti segnati ieri a Madrid nella sconfitta contro il Real, Nikola Mirotic è entrato nella top 10 dei migliori marcatori di sempre in EuroLeague. Il montenegrino con ...Dopo la brillante vittoria contro l'Alba Berlino, la Virtus Bologna è di scena nuovamente davanti al proprio pubblico per il secondo impegno settimanale in Eurolega. La squadra di coach Luca Banchi ce ...