Eurolega 2023 24 | terza vittoria in fila per la Virtus Bologna | sconfitta 85-79 la Stella Rossa

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Vola inla, che dopo i successi con Monaco e Alba Berlino trova il terzo successo inbattendo 85-79 laallaSegafredo Arena. Parte forte nel primo quartocon Belinelli che trova con costanza la via del canestro, ma gli ospiti rispondono presente e restano a contatto. A spezzare l’equilibrio è l’ingresso in campo di Pajola, che spara due bombe e propizia un 10-0 di parziale con cui le V nere chiudono avanti in doppia cifra il primo quarto. Nel secondo parziale lafa fatica in attacco, e lane approfitta rientrando a -4 grazie ad Hanga e Mitrovic. È Lundberg sbloccare i padroni di casa: il danese coadiuvato dal solito Shengelia ...

BOLOGNA - Dopo il convincente successo casalingo contro l' Alba Berlino , la Virtus Bologna si prepara a scendere in campo per la quarta giornata di. Le 'Vu - nere' allenate da coach Banchi se la vedranno contro i serbi della Stella Rossa , nelle cui fila milita il grande ex della serata del PalaDozza , Milos Teodosic ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino - Così la vigilia Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 4° turno di Eurolega 2023 ...Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a Bologna di Milos Teodosic.