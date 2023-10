Essere infermiere | il futuro e lo sviluppo della professione Seconda edizione del Premio “Cinzia Bano”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il ricordo di una professionista, di una donna che ha dedicato la sua vita all’aiuto degli altri, di un’amica che ha lasciato il segno.era un’infermiera, mancata prematuramente all’inizio del 2022, che ha lavorato nell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo per diciassette anni con grande d. Giunge allail”, istituito in sua memoria da Humanitas Gavazzeni e Castelli e Humanitas University nel campo dell’infermieristica: una borsa di studio destinata agli studenti e studentesse del terzo anno del Corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University, sezione Bergamo. Ilper l’anno accademico 2023/2024 è stato consegnato giovedì 19 novembre al Centro Congressi ...