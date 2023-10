Epigraphè | rassegna di teatro | arte e musica nel cuore di Città di Castello

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Alba La Marra “Videor ut video”: aldegli Illuminati l’epigrafe “sono visto come vedo” ci sovrasta. L’idea della reversibilità dello sguardo, del conoscersi attraverso la prospettiva altrui, dell’esistere soltanto in presenza dell’altro ci accoglie e ci introduce al primo appuntamento di, giovaneartistica tifernate al suo quinto anno di vita che, pndo dall’interessante concept che “declina le arti attorno ad un tema a partire ...