Elisabetta Canalis posa in intimo per le strade di Roma | le foto mozzafiato

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàin. L’ex Velina hato nella capitale per la campagna pubblicitaria di Intimissimi. Si tratta del nuovo lancio della collezione “This is me Now” di Jennifer Lopez per il brand di. Lesexy hanno ricevuto tantissimi apprezzamenti:, proprio come Jennifer, non ha nulla da invidiare alle ragazze più giovani. Oltre alle immagini dello shooting, qualche selfie seducente all’interno di un taxi.non era pronta per cotanta bellezza. ...