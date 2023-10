Elena D’Amario e la dedica per la nonna scomparsa | “Non voglio stare senza te”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023), ballerina di Amici, ha scritto un dolce post Instagram per salutare la, morta da poco. Lo fa scegliendo una foto della donna da giovane con il marito: “Ora siete di nuovo insieme. Ciao. Ti amo e ti amerò sempre”, scrive a corredo dello scatto. “Nonte.immaginarvi così, nonno sotto braccio a te… legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro. Grazie. Tua per sempre E.”, conclude. Oltre alla foto, anche un dolce video dell’anziana signora che recita a memoria la poesia A mia madre, di Edmondo De Amicis. E sono moltissimi i commenti per la ballerina: “I nonni dovrebbero essere eterni”, scrive un utente. “I nonni, l’invenzione più bella di Dio. Ti ...