Effetti della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti | indagine del Ministero | Agia | ISS e centri clinici

...luce sul fenomeno e sugliper l'economia e il debito pubblico I giovani italiani (non tutti, ma molti) vanno all'estero. Per studiare e per lavorare. Un effetto dei problemi strutturali...

Sugli effetti della risoluzione per inadempimento di contratto di ... Diritto del risparmio

Danni sociali ed economici causati dalla dipendenza da droghe ... Centro San Nicola

I militari sono entrati in azione nelle prime ore di questa mattina, contemporaneamente a Monza e Torino, in esecuzione di quanto disposto dal gip di Monza su richiesta della locale procura, ...A quanto pare Elio Lorenzoni è entrato a far parte a tutti gli effetti della famiglia Rodriguez e infatti nelle scorse ore è stata la stessa Belen a mostrarsi durante una cena in un ristorante in ...