Editoriale – L’antisemitismo online

Leggi su butac

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Con l’esplosione del conflitto in Israele ecco che riaffiorano sul web italiano vecchi contenuti antisemiti. Contenuti che in un modo o nell’altro circolano da decenni, e che proprio in queste ore ci sono stati segnalati da amici e colleghi giornalisti. Stiamo parlando dei pezzi di una band attiva dagli anni Novanta, non ne faremo il nome, non è nostra intenzione regalare visibilità a chi condivide i loro pezzi (e ancor peggio i loro testi). Usano melodie di canzoni famose per creare testi offensivi, come nel caso della canzone basata su “Laura non c’è” di Nek, che è stata riscritta in modo macabro per parlare di Anna Frank. Nonostante le loro canzoni siano, negli anni, state rimosse da piattaforme come YouTube, i loro pezzi, e i testi degli stessi, continuano a riapparire. In passato ci sono state diverse denunce, sia giornalistiche che giudiziarie, per il loro contenuto offensivo. ...