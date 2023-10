“Ecco cosa fa il Grande Fratello per Beatrice Luzzi” | le gravissime accuse di Letizia Petris dopo la diretta – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 20 ottobre 2023)l’eliminazione di Samira, nella Casa delsono diventati tutti “complottisti”., per esempio, ha accusato anche il reality show tirando in ballo un ipotetico trattamento di favore nei confronti di, gravinei confronti del GF: “fanno perlaha svelato un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.