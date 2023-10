“È stato terrificante” | Kourtney Kardashian ‘in gravidanza geriatrica’ sull’operazione che ha salvato suo figlio

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giunta quasi al termine della sua, 44 anni, si è aperta con Voguechirurgica fetale alla quale si era sottoposta nel mese di settembre 2023. L’influencer, infatti, aveva comunicato ai suoi follower Instagram di essere in ospedale per un problema relativo al feto, ma non aveva mai rilasciato dettagli su cosa le fosse capitato. Nell’intervista, che sta aspettando il suo quarto, avuto dal compagno Travis Barker, ha raccontato come questasia stata soggetta a molte più limitazioni rispetto alle altre tre: “Il primo trimestre non potevo allenarmi, non potevo prendere aerei, non potevo avere rapporti sessuali. Il secondo trimestre, potevo fare qualsiasi cosa. Ora, sono tornata ad avere tutte le ...