E se fosse tornato il momento degli Elite?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 13 giorni e poi sarà nuovo record. Abbiamo ormai perso il conto del tempo passato dalla vittoria titolata di MJF. Sta reggendo bene il regno, è diventato protagonista anche da face, si è districato tra diversi possibili avversari, pur non avendo difeso la cintura quanto ci si sarebbe aspettato. Ma non è un fighting champion, è un wrestler che si mostra meglio sulla lunga distanza, nella narrazione che si allarga nel tempo. 13 giorni e sarà nuovo record: Kenny Omega è stato avvisato. La AEW ha il vizio di lanciare dei semini che poi, nel tempo, si sviluppano in storyline. Non credo che quell’interazione sia nata dal nulla, e si dissolva nel nulla. Non può farlo: su X, i fan chiedono a gran voce MJF vs Kenny Omega, prima o poi, nei prossimi mesi. Maxwell potrà pure rompere il record, riscrivere la storia, ma la direzione potrebbe anche andare altrove. In particolare se ...