E’ morta a 26 anni Sherika De Armas | concorrente di Miss Mondo | da due anni lottava contro il cancro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Èa 26De, ex reginetta di bellezza che nel 2015 ha rappresentato l’Uruguay a. Da due, ormai, combattevail. I media locali hanno riferito che è scomparsa la scorsa settimana: amici e parenti hanno reso omaggio commosso alla reginetta di bellezza bruna. “Vola alto, sorellina. Sempre e per sempre”, ha scritto suo fratello Mayk’ Desui social media chiedendo poi il rispetto della privacy in questo momento molto difficile da affrontare.aveva partecipato ama non era riuscita ad arrivare tra le prime trenta, ottenendo un traguardo ugualmente incredibile ...