“È finita” Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno | l’annuncio dopo 10 anni insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Clamorosa svolta nel rapporto trae il suo compagno. Con un annuncio ufficiale, pubblicato sui social, il presidente del Consiglio ha annunciato la separazione dal conduttore televisivo. Una decisione presa ufficialmente ora, ma lei ha fatto capire che le cose non andavano bene da tempo. Questa notizia arriva a poche ore dai nuovi fuori onda, trasmessi dal tg satirico Striscia la Notizia nella serata del 19 ottobre. Prima chenella mattinata del 20 ottobre annunciasse l’addio al compagno, erano state mandate in onda alcune sue affermazioni bollenti durante il dietro le quinte della trasmissione Diario del Giorno: “Posso toccarmi il pa... mentre ti parlo? Tu sei fidanzata? Come amore? Lo ...