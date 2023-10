Due ostaggi americani liberati da Hamas | chi sono Yeudit Raanan e la figlia Natalie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «I dueal momento in una base militare israeliana nel centro del Paese». Lo ha detto l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu.e la«state accolte al confine con la Striscia ed oraattese nella base militare dai loro congiunti». Le due donnestate prese in consegna dal generale Gali Hirsch , responsabile deglie dei dispersi,...

Hamas libera due ostaggi americani. Israele: nessun accordo, no a tregua Adnkronos

Secondo lo stesso premier Benjamin Netanyahu, l’operazione militare potrebbe essere lunga. E a guerra finita, il «cordone ombelicale» con la Striscia sarà tagliato: «Stop al sistema dei valichi» ...Secondo il New York Times, le due donne erano arrivate in Israele da Chicago per celebrare la festa ebraica di Sukkot con la famiglia. Nomi e foto sono comparsi sulla tv di Hamas al-Aqsa. . Leggi ...