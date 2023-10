Per partecipare sarà richiesto un "fantozziano", dunque ci si aspetta abitini alla signorina Silvani, pettinature a schiaffo come la signora Pina e, per i signori, sciarpa, coppola e ...

Dress code scuola, la circolare del preside che invita le alunne a vestirsi in modo consono: “Non offendete le altre culture”. Genitori e studenti: “Imbarazzante” Orizzonte Scuola

Lecce, dress code per studenti e docenti di un liceo: "No top nè jeans strappati" Sky Tg24

Grande classico del guardaroba, l' abito nero corto è quel capo che non può mancare all’appello per i prossimi mesi. Che si tratti di un cocktail party, una cerimonia oppure per una giornata in uffici ...Total black e pailletes nella serata che inaugura la Festa del cinema di Roma. Tra i migliori look spiccano quelli di Paola Cortellesi e Isabella Rossellini ...