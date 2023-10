Doping | dalla Spagna | Papu Gomez positivo nel 2022

Secondo il sito internet spagnolo Relevo, il Papu Gomez sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping del novembre 2022. Il test sarebbe stato effettuato quando Gomez, da poche settimane ...

Il Papu Gomez, acquistato di recente dal Monza e in procinto di sfidare la Roma questa domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico, è stato squalificato per doping. L'ex del Siviglia sarebbe stato ...Il Papu Gomez è risultato positivo al doping. Dopo Pogba, la Serie A si ritrova ad affrontare un altro caso simile. Quanto raccontato da Relevo, in Spagna, trova conferme… Leggi ...