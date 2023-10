'Don Spagnesi non è più sacerdote'. La decisione di Papa Francesco dopo lo scandalo

La vicenda del prete che acquistò droga con le offerte dei fedeli. L'annuncio del vescovo Nerbini: 'Il Pontefice gli ha concesso la dimissione dallo stato clericale'

Droga e festini hot in chiesa: chi è don Spagnesi, il parroco ridotto allo stato laicale ilGiornale.it

"Don Spagnesi non è più sacerdote". La decisione di Papa Francesco LA NAZIONE

Francesco Spagnesi, che nel 2021 aveva patteggiato una condanna a tre anni e otto mesi per spaccio di droga, appropriazione indebita dei soldi della parrocchia e truffa ai danni dei fedeli, si è dimes ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...