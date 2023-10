Distrutta chiesa ortodossa a Gaza | diverse famiglie uccise – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In Medio Oriente, l’apertura del valico di Rafah per gli aiuti umanitari ai palestinesi è stata nuovamente rinviata. Il presidente Biden ha tenuto un discorso sull’assistenza a Israele e all’Ucraina, accusando “Hamas e Russia di voler annientare le democrazie”. Nel frattempo, le truppe israeliane sembrano prossime a entrare a, con l’ordine dato dal ministrodifesa israeliano. Le sirene d’allarme suonano in Israele per i lanci di razzi provenienti dae dal Libano. Inoltre, un cacciatorpediniere statunitense nel Mar Rosso settentrionale ha abbattuto missili e droni lanciati dai ribelli Houthi in Yemen, con sospetti di essere diretti verso obiettivi in Israele, secondo il Pentagono. 12:19 – C’è stato un attacco ad unaA quanto pare sono 17 le persone ...