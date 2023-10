Disfagia | cos’è | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tra le azioni che eseguiamo in modo meccanico, senza pensarci troppo, c’è quella di portare il cibo alla bocca e deglutire. Nella sua apparente semplicità, l’atto di consumare gli alimenti richiede, in realtà, il lavoro simultaneo di diversi muscoli e nervi. Quando qualcosa non funziona in modo corretto, la deglutizione può diventare difficoltosa e procurare non pochi problemi. Questa condizione porta il nome di, colpisce soprattutto gli anziani, ma può riguardare soggetti di tutte le età. Può trattarsi di un’evenienza occasionale, causata ad esempio dal non aver masticato abbastanza gli alimenti, piuttosto che dall’aver mangiato velocemente. Può però essere anche persistente, ed è soprattutto in questo caso che diventa necessario rivolgersi ad un medico. Il rischio è, ad un certo punto, di non riuscire più ad alimentarsi, compromettendo la salute di tutto il ...