Diretta Virtus Bologna - Stella Rossa 62 - 55 | la partita di Eurolega LIVE

BOLOGNA - Seconda sfida consecutiva in casa per laBologna che questa sera al PalaDozza sfida la Stella Rossa di Belgrado. La formazione virtussina cerca il terzo successo consecutivo in Europa, i serbi devono riscattare le ultime due sconfitte ...

Indisponibili. Per la Virtus resta fuori Achille Polonara, mentre dall'altra parte la Stella Rossa dovrà fare a meno di Dalibor Ilic, oltre che del lungodegente Nemanja Bjelica. Pronto a rientrare ...DIRETTA TESTUALE IN QUESTA PAGINA ... Segna Mitorivc due canesti in fila +10 Virtus al 25'. Timeout con 12 perse Bologna, 7 Belgrado. Napier e Shengelia a canestro al rientro. Una bella difesa di ...