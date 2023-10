DIRETTA F1 | GP USA 2023 LIVE | parte il Q3 | Verstappen favorito per la pole

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.54 Hamilton fa fucsia nel settore centrale, Perez intanto è quinto. 23.53 LECLERC! 1:34.829 per il monegasco che si mette inposition provvisoria! 23.52 Norris in linea connel primo settore, Leclerc è leggermente più indietro. 23.51 Primo settore superlativo diin 25?3. 23.50 Perez e Russell sono gli ultimi a uscire dai box: velocità lenta per non trovare traffico. 23.48 INIZIA IL Q3! Maxsubito in pista. 23.47è ilprincipale per la, ma occhio a Hamilton che sembra avere il colpo in canna e Leclerc che sta dimostrando di essere molto competitivo sul giro secco. 23.45 Davvero una beffa per Tsunoda e Zhou, eliminati ...