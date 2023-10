DIRETTA F1 | GP USA 2023 LIVE | fra poco il via alle qualifiche | Leclerc insidia Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40 Da segnalare anche il ritorno in gara di Daniel Ricciardo: l’australiano della Alpha Tauri ha recuperato dalla frattura al metacarpo rimediata nell’incidente occorso nelle FP2 del GP d’Olanda, riprendendo così il suo posto sulla AlphaTauri. Finisce così la sua prima esperienza in F1 di Liam Lawson, autore di buonissime prove in questo lasso di tempo. 22.36 Il COTA (Circuit of The Americas), entrato a far parte del calendario iridato nel 2012, è composto da 20 curve per un totale di 5,513 km. Il pilota più vincente in Texas, con cinque successi, è Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016, 2017). A seguire troviamo Max(2021, 2022) con due trionfi e Sebastian Vettel (2013), Kimi Raikkonen (2018) e Valtteri Bottas (2019) a quota uno. 22.32 Sessione delle...