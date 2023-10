DIRETTA F1 | GP USA 2023 LIVE | al via le qualifiche ad Austin

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02 Le due Rosse stanno girando con gomma soft usata. 23.01 Tra le prime vetture a entrare in pista ci sono le Ferrari di Leclerc e Sainz. 23.00 BANDIERA VERDE! Cominciano le, comincia il Q1. 22.59 Diversi si preparano all’ingresso in pista: è quasi tutto pronto per l’inizio del Q1. 22.57 Di seguito invece la classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 657 2 MERCEDES 3263 FERRARI 298 4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 230 5 MCLAREN MERCEDES 219 6 ALPINE RENAULT 90 7 WILLIAMS MERCEDES 23 8 ALFA ROMEO FERRARI 16 9 HAAS FERRARI 12 10 ALPHATAURI HONDA RBPT 5 22.54 Questa la classifica piloti: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 433 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 224 3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 194 4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1835 ...

I mezzi trasportano cibo, acqua e medicinali, ma non il carburante, com'è stato stabilito dall'accordo a tre tra, Egitto e Israele. Gli scavatori egiziani sono al lavoro per riparare l'...

F1 GP Stati Uniti LIVE: qualifiche in diretta Autosprint.it

La diretta da Wall Street | Borse Usa in rosso, Nasdaq -1,5%. Il rendimento del T-Bond decennale sale al 5% Milano Finanza

Secondo la tv israeliana si chiamano Judith e Nathalie Ranaan le due americane liberate da Hamas per motivi umanitari, che la Croce Rossa ha annunciato di aver accolto in Egitto. “Oggi abbiamo ...Diretta F1 GP Stati Uniti Qualifiche- Tutto pronto al Circuit of the Americas per la sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.