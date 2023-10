Dionisi all Sassuolo | «Juventus e Inter | partite vinte con meriti Non posso negare…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato delle vittorie della squadra neroverde in quattro giorni contro. VITTORIE – Queste le parole di Alessio, allenatore del, al canale YouTube della Serie A sulle vittorie della squadra neroverde in quattro giorni contro. «Cosa ricordo di quelle due, di quei giorni? Diciamo che sicuramente la settimana nella quale abbiamo affrontato due squadre importanti come Juve eè stata significativa. Speriamo che possa esserlo e rimanere tale per il prosieguo del nostro campionato perché poi quando fai delle prestazioni del genere contro squadre di un livello diverso rispetto dal tuo, comunque che competono per ...