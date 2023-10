Digitalizzazione e sostenibilità | così il porto di Civitavecchia guarda al futuro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023)– A Taranto, nell’ambito dell’assemblea pubblica di Federagenti sul tema “Italia nel mondo che cambia”, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comando Generale delle Capitanerie di– Guardia Costiera e Federagenti, finalizzato a rafforzare la collaborazione per lo sviluppo della National Maritime Single Window, l’interfaccia unica marittima nazionale, già pienamente operativa, che confluirà nel sistema European Maritime Single Window environment. Un progetto quest’ultimo che ha l’obiettivo di far parlare nella stessa lingua digitale le navi che approderanno, a partire da agosto 2025, in tutti i porti europei, tagliando i tempi e i costi di sosta e partenza a vantaggio della velocità delle procedure e dellaambientale. Un’interfaccia unica marittima europea, istituita con ...