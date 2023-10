Diabolik chi sei? | recensione RoFF18 | i fratelli Manetti chiudono la loro trilogia sul Re del Terrore

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradichi?, la conclusione delladeidedicata al Re del: un’opera ancora più intima che scava nei personaggi con un’apprezzabile coerenza È passato un anno esatto dagli eventi raccontati in– Ginko all’attacco! e ora idecidono di chiudere lapersonalesul Re delcon questochi?, un film per certi versi spiazzante, dalla portata ancora più intima e dal ritmo ancora più compassato. Non tutti apprezzeranno, anzi, ma è indubbio come iromani abbiano mantenuto ...

sei Chiude la trilogia vintage dei Manetti Bros consei , presentato alla festa di Roma nella sezione Grand Public e in sala dal 30 novembre con 01. 'Se nel primo c'era ...

Diabolik chi sei - Diabolik chi sei cinematografo.it

Diabolik - Chi sei chiude la trilogia all'insegna del vuoto WIRED Italia

Insieme per la prima volta sul red carpet per la Festa del Cinema di Roma, i due si tengono per mano e appaiono più innamorati che mai. Il regista e la diva nella capitale per l'anteprima del film "Di ...La 18esima Festa del Cinema di Roma è iniziata da soli due giorni (chiusura prevista il 29 ottobre), ma iniziano già a profilarsi i contorni delle star di questa edizione, ...