(Di venerdì 20 ottobre 2023) Intervistato a Tmw Radio, Antonio Diha parlato in vista del match di campionato fra

... , nel derby tutto italiano conGattuso , poggia su vari pilastri, due dei quali stanno ... il fresco 25enne sta sommando meriti su meriti per insidiare non poco il portiere della. Per ...

Di Gennaro: “Juventus da scudetto Il Milan ha l’organico più forte” Pianeta Milan

TMW RADIO - Di Gennaro: "Fiducioso per l'Italia. Juve da Scudetto se migliora organico e gioco" TUTTO mercato WEB

Riccardo Trevisani, adesso giornalista sportivo di Mediaset e all'epoca voce a Sky della storica rimonta della Fiorentina sulla Juventus del 10 ottobre 2013, è stato intervistato ...Importante novità in casa Juventus in vista della sfida contro il Milan e comunque delle prossime settimane. Dopo giornate passate a lavorare in modo personalizzato, infatti, Federico Chiesa ...