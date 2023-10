Devastante frontale contro un camion | un morto e un ferito gravissimo | polizia in lutto 

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Peppino Fois, assistente capo coordinatore dipenitenziaria, e Patrizia Incollu, direttrice di Badu ‘e Carros, stavano tornando dal carcere di Lanusei, quando si sono scontrati con un. Lui èsul colpo; lei è rimasta ferita in maniera è gravissima. E’ quanto riporta l‘Unione Sarda. Peppino Fois, uno schianto violentissimo e la manovra disperata per evitare l’impatto Uno schianto violentissimo che si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì sulla strada stradale 389 Var, in centro Sardegna, all’altezza del bivio per Fonni (Nuoro). Vani, per Fois i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: l’uomo èsul colpo. La direttrice del carcere di massima sicurezza, invece, è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Illeso il conducente del ...