Desirée Mariottini | il caso in Cassazione | cadono alcune accuse per gli imputati

Sono state annullate dalla Corte di Cassazione le condanne per i quattro imputati per la morte, la 16enne di Cisterna di Latina trovata cadavere il 19 ottobre del 2018, in una baracca in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo. I giudici della Suprema Corte hanno rinviato ...

