Deadpool 3 è stato ufficialmente posticipato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Arriva quella notizia che non volevamo apprendere, ma che tutti ormai ci aspettavamo:3 èrispetto alla data di uscita prevista per il 3 maggio 2024, e per di più Marvel e 20th Century Studios non hanno annunciato nessuna nuova data. Sappiamo tutti che le probabilità che3 sarebberinviato erano altissime, dato che lo sciopero SAG-AFTRA è ancora in corso e non si accenna all’accordo. E questo faceva sembrare sempre più impossibile il completamento della produzione. Adesso è certezza, poiché lo sciopero degli attori è in fase di stallo. Le riprese di3 sono iniziate a maggio di quest’anno; la produzione è proseguita durante lo sciopero della WGA, dato che la sceneggiatura era già finita, ma è stata definitivamente interrotta a ...