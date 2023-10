... anche se riteniamo che sarà meno sentitasettore degli acciai speciali". La guidance dia livello di gruppo per l' esercizio 2023/24 è di: fatturato: 4,0 - 4,3 miliardi di euro EBITDA di ...

Danieli: nel 2022/23 ricavi a 4,1 miliardi (+13%), utile netto +11% Agenzia askanews

Ex Ilva: Danieli davanti al Tar di Lecce contro Dri d'Italia Agenzia ANSA

Nel corso della presentazione dei risultati finanziari dell’esercizio 2022/2023 il management di Danieli&C. ha fornito alcune indicazioni relative al 2023/2024. L’azienda prevede di chiudere ...Nel momento in cui i clienti entrano dentro una camera d’albergo ci sono spese fisse che gli albergatori mettono in conto, come i prodotti del bagno monouso utilizzati a metà o portati via, la carta i ...