Dalla Spagna | Mourinho tra i candidati per sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tra i possibili sostituti di Carloalla guida delc’è anche José. A rivelarlo è Mundo Deportivo, che menziona lo Special One tra ia sederedei Blancos a partireprossima stagione. Ovviamente tutto è legato all’eventuale addio di, il cui contratto scadrà proprio nel 2024 e che sembra molto vicino alla Nazionale del Brasile. Qualora dovesse concretizzarsi, ecco che la società si guarderebbe intorno per individuare il candidato migliore per guidare la squadra. Il nome più gettonato è quello di Xabi Alonso, seguito da Zidane e De Zerbi. A questa lista si aggiunge anche quello di, che salvo sorpresa lascerà la Roma al termine della stagione ...

Nel 1492 Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia espulsero gli Ebrei dai territori della, e in alcune comunità del Regno furono edificate chiese e costruiti monumenti, per ...nascano...

DALLA SPAGNA, Busquets si è opposto al ritorno di Arthur Firenze Viola

Droga dalla Spagna e false fatture. La Guardia di Finanza smantella la banca della criminalità varesenews.it

Letizia di Spagna ha messo a segno un altro dei suoi gol stilistici. Protagonista, questa volta, una maxi blusa dal taglio insolitamente over per gli standard della regina, declinata in un vibrante ...Violenta protesta dei viticoltori francese. Ma a farne le spese sono stati gli autotrasportatori provenienti dalla Spagna e tutti coloro che transitavano stamani sulla A9. Per ben tre ore la ...