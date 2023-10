Dal lupo alla ' transumanza | le gaffe di Giambruno Al ministro tedesco | Se hai caldo resta a casa poi i fuori onda

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È iniziata nel caldissimo agosto di questa estate una delle prime polemiche che ha acceso i riflettori su Andrea, ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni . " Se non ti ubriachi il ...

... magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi illo trovi', aveva detto Giambruno sugli abusi alla ragazza di Palermo. Qualche giorno prima aveva già fatto parlare di ...

Dal 'lupo' alla 'transumanza', le gaffe di Giambruno. Al ministro ... Tiscali Notizie

Dal lupo dello stupro del branco di Palermo alla transumanza, le gaffe di Giambruno Giornale di Sicilia

A Dumaguete dal 2001 i Padri Somaschi hanno aperto una “Casa per i ragazzi” grazie a una donazione della famiglia Arvedi. E Casa Miani Arvedi diventerà per un mese anche la casa delle due giovani ...È iniziata nel caldissimo agosto di questa estate una delle prime polemiche che ha acceso i riflettori su Andrea Giambruno, ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni.