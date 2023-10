Dal lupo alla transumanza | le gaffe di Andrea Giambruno ex compagno della premier Giorgia Meloni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È iniziata nel caldissimo agosto di questa estate una delle prime polemiche che ha acceso i riflettori su, ormai ex. ' Se non ti ubriachi illo eviti... ', è il commento in diretta del conduttore di ' Diario del giorno ' su Rete 4 al caso dello stupro del branco su una ragazza di 19 anni nel quartiere del Foro Italico a Palermo, dopo una...

... magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi illo trovi', aveva detto Giambruno sugli abusi alla ragazza di Palermo. Qualche giorno prima aveva già fatto parlare di ...

Dal 'lupo' alla 'transumanza', le gaffe di Giambruno. Al ministro ... Tiscali Notizie

Dal lupo dello stupro del branco di Palermo alla transumanza, le gaffe di Giambruno Giornale di Sicilia

"Se non ti ubriachi il lupo lo eviti...", è i commento in diretta del conduttore ... il conduttore e compagno della premier ha usato il termine "transumanza" per definire l'arrivo di migranti ...Recinti elettrificati e cani non sono bastati. Le pecore che si sono allontanate dal gregge durante l’incursione dei lupi sono rimaste isolate e diventate facile preda del branco, sempre più famelico ...