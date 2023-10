Daily Crown | già fan di Star Trek | re Carlo potrebbe saperla lunga anche sugli Ufo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Londra, 20 ott. (Adnkronos) - Ree la passione per lo spazio, chi lo avrebbe immaginato? Invece ce la racconta il Capitano Jean-Luc Picard (alias sir Patrick Stewart) di ': The Next Generation'. Secondo cui Sua Maestà sarebbe un fan del franchise con i mitici Capitano Kirk e il vulcaniano dalle orecchie a punta Spock. Nel corso degli anni, infatti, l'attore e il futuro sovrano hanno avuto modo di intrattenersi in diverse occasioni, nelle qualiavrebbe fatto capire a Stewart di conoscere la serie che debuttò nel 1966, quando il principe di Galles era un adolescente di 17 anni. Nel suo libro di memorie 'Making It So', Stewart scrive: "Sono convinto che King Charles sia un fan di. L'ho incontrato diverse volte quando era principe di Galles e, ...

Quando si imbatte nel re, la fantasia dei sudditi ovvero dei supporter britannici sembra non conoscere confini. Succede infatti che Carlo, durante una recente visita in Scozia, mentre sta per salire ...

Ultimo'ora: Daily Crown: già fan di Star Trek, re Carlo potrebbe ... La Svolta

Daily Crown: l'aplomb di Carlo di fronte alla fan che gli 'mostra' le ... Il Dubbio

Londra, 20 ott. (Adnkronos) - Re Carlo e la passione per lo spazio, chi lo avrebbe immaginato Invece ce la racconta il Capitano Jean-Luc Picard (alias sir Patrick Stewart) di 'Star Trek: The Next Gen ...Prezzi abbastanza abbordabili e di sicuro in linea con quelli della ristorazione britannica per i molti visitatori provenienti da tutto il mondo ...